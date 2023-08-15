Фанаты подобрали идеальный актерский состав экранизации Red Dead Redemption

Сегодня, 13:50
Неравнодушный геймер с Reddit подобрал актерский состав для экранизации видеоигрового вестерна Red Dead Redemption 2 от Rockstar. Многие согласились с тем, что актеры идеально подошли бы для роли полюбившихся персонажей игры.
Так, на роль протагониста игры Артура Моргана реддитор предложил взять звезду сериалов «Сверхъестественное» и «Пацаны» Дженсена Эклза.
Роль одного из антагонистов Датча ван дер Линде мог бы сыграл звезда сериала «Ходячие Мертвецы» Джеффри Дин Морган.
Также звездный состав могли бы пополнить:
- Кира Найтли (Пираты Карибского моря)
- Лорен Коэн (Ходячие мертвецы)
- Аарон Тэйлор-Джонсон (Мстители, Пипец)
- Билл Найи (Рок-волна)
- Ник Офферман (Парки и зоны отдыха)
- Адам Бич (Ковбои против пришельцев)
- Уайатт Рассел (Оверлорд)
- Джереми Айронс (Изнанка судьбы)
Ранее студия Take-Two разочаровала фанатов GTA и Red Dead Redemption — в ближайшем будущем студия не планирует экранизации своих самых главных и горячо любимых геймерами игр.