Фанаты подобрали идеальный актерский состав экранизации Red Dead Redemption

Неравнодушный геймер с Reddit подобрал актерский состав для экранизации видеоигрового вестерна Red Dead Redemption 2 от Rockstar. Многие согласились с тем, что актеры идеально подошли бы для роли полюбившихся персонажей игры.

Так, на роль протагониста игры Артура Моргана реддитор предложил взять звезду сериалов «Сверхъестественное» и «Пацаны» Дженсена Эклза.

Кто может сыграть в фильме Red Dead Redemption. Фото Reddit

Роль одного из антагонистов Датча ван дер Линде мог бы сыграл звезда сериала «Ходячие Мертвецы» Джеффри Дин Морган.

Кто может сыграть в фильме Red Dead Redemption. Фото Reddit

Кто может сыграть в фильме Red Dead Redemption. Фото Reddit

Также звездный состав могли бы пополнить:

- Кира Найтли (Пираты Карибского моря)

- Лорен Коэн (Ходячие мертвецы)

- Аарон Тэйлор-Джонсон (Мстители, Пипец)

- Билл Найи (Рок-волна)

- Ник Офферман (Парки и зоны отдыха)

- Адам Бич (Ковбои против пришельцев)

- Уайатт Рассел (Оверлорд)

- Джереми Айронс (Изнанка судьбы)

Кто может сыграть в фильме Red Dead Redemption. Фото Reddit

Ранее студия Take-Two разочаровала фанатов GTA и Red Dead Redemption — в ближайшем будущем студия не планирует экранизации своих самых главных и горячо любимых геймерами игр.