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Сегодня, 16:20

Фанаты предлагают сделать в Marvel's Spider-Man 2 костюм с ребенком

Богдан Виноградов
Корреспондент
Spider-Man.
Фото Spider-Man
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В свое время всем понравился костюм с кошкой из Spider-Man: Miles Morales и немудрено! Рыжий кот был не только милым, но и полезным помогал добивать противников. Но фанаты не любят останавливаться на достигнутом.

Теперь поклонники серии предлагают добавить в новую часть похожий костюм, но уже с ребенком вместо домашнего питомца.

Человек-паук: Паутина вселенных.
Фото Spider-Man

Идея возникла не сама по себе в недавнем мульфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» один из пауков, Питер Б. Паркер, вынужден носить свою маленькую дочь прямо на себе.

Spider-Man 2 выходит 20 октября 2023 года пока только на PS5. Точный список доступных игрокам костюмов остается неизвестным.

Источник: gamerant.com
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