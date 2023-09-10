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Сегодня, 13:30

Фанаты расставили все части GTA от лучшей к худшей

GTA 4: The Ballad of Gay Tony.
Фото Rockstar Games
Рейтинг игр серии GTA.
Фото Reddit
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На Reddit составили «наименее противоречивый и самый точный рейтинг частей GTA». Пятерку получили сразу четыре игры — Вайс-Сити, San Andreas, 4 и 5 части. На четверочку оценили The Ballad of Gay Tony, Chinatown Wars и Vice City Stories.

Оценку «удовлетворительно» получили GTA 3, Liberty City Stories и The Lost and Damned. Двойки удостоились двухмерные GTA — 1, 2 и London: 1961. А на самом дне оказалась GTA: Advanced — эксклюзив портативной приставки Nintendo.

Рейтинг игр серии GTA.
Фото Reddit

Впрочем, в комментариях далеко не все согласились с таким списком. Одни указывали, что GTA 3 и дополнение про гея Тони должны быть гораздо выше, другие — что GTA 5 не дотягивает до свои великих предшественников.

GTA 5. Аллигаторы, ураганы и картели — что нового будет в GTA 6

Источник: Reddit
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