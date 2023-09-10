Фанаты расставили все части GTA от лучшей к худшей

На Reddit составили «наименее противоречивый и самый точный рейтинг частей GTA». Пятерку получили сразу четыре игры — Вайс-Сити, San Andreas, 4 и 5 части. На четверочку оценили The Ballad of Gay Tony, Chinatown Wars и Vice City Stories.

Оценку «удовлетворительно» получили GTA 3, Liberty City Stories и The Lost and Damned. Двойки удостоились двухмерные GTA — 1, 2 и London: 1961. А на самом дне оказалась GTA: Advanced — эксклюзив портативной приставки Nintendo.

Рейтинг игр серии GTA. Фото Reddit

Впрочем, в комментариях далеко не все согласились с таким списком. Одни указывали, что GTA 3 и дополнение про гея Тони должны быть гораздо выше, другие — что GTA 5 не дотягивает до свои великих предшественников.