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Сегодня, 21:25

Фанаты «Ведьмака» считают Гюнтера о'Дима величайшим злодеем из игр за все время

Богдан Виноградов
Корреспондент
Гюнтер о&amp;#039;Дим.
Фото Reddit
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Дополнение «Каменные сердца» для третьей части «Ведьмака» вышло уже сравнительно давно, но Гюнтер о'Дим продолжает возглавлять списки лучших игровых злодеев. Даже сейчас некоторые игроки гадают, появится ли он в сериале от Netflix. Впрочем, большинство отметает эту идею как маловероятную.

Впервые «господин Зеркало» появился еще в оригинальной игре, но по-настоящему раскрылся именно в «Каменных сердцах». Хитрый, безжалостный, совершенно всемогущий — это настоящий дьявол, которого нельзя победить, а можно только попытаться перехитрить.

Источник: Reddit
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