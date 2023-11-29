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Сегодня, 13:20

Файтинг Killer Instinct с красивой графикой раздают бесплатно в Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Iron Galaxy Studios
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Серия файтингов Killer Instinct началась еще в 96-м, но лучше всего ее знают по перезапуску 2013 года — как раз его-то и можно забрать в Steam совершенно бесплатно в честь десятилетнего юбилея игры и выхода большого обновления.

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Каждую неделю игрокам будет становиться доступен новый бесплатный боец — таким образом рано или поздно получится собрать их всех. Самые же нетерпеливые могут просто прикупить внутриигровой валюты.

В настоящий момент у Killer Instinct 4127 отзывов в Steam, 91 процент из которых положительны — вполне себе достойный результат для игры 2013 года.

Источник: Steam
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