Финал киберспортивного турнира 2023 года пройдет во Владивостоке

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что киберспортивный турнир, запланированный на конец 2023 года, пройдет во всех регионах Дальнего Востока.
«Что касается самого турнира, к подготовке мы уже приступили, сейчас можем сказать, что пройдет он во всех регионах Дальнего Востока, а финал состоится во Владивостоке. Полную информацию опубликуем совсем скоро», — приводит ТАСС слова Смита.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал ежегодный турнир по киберспорту.