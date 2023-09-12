Финал киберспортивного турнира 2023 года пройдет во Владивостоке

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что киберспортивный турнир, запланированный на конец 2023 года, пройдет во всех регионах Дальнего Востока.

«Что касается самого турнира, к подготовке мы уже приступили, сейчас можем сказать, что пройдет он во всех регионах Дальнего Востока, а финал состоится во Владивостоке. Полную информацию опубликуем совсем скоро», — приводит ТАСС слова Смита.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал ежегодный турнир по киберспорту.