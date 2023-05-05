Fishman объяснил причины провала BetBoom Team на ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2

Капитан состава Entity Gaming Дмитрий Fishman Полищук объяснил причины провала BetBoom Team на ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2.

«Я считаю, что в команде BetBoom пять мнений. Вот был крутой капитан Саша NiX, и за его идеями в командах всегда следовали, и его мнение было выше всех. А в BetBoom эту роль по идее должен выполнять Егор Nightfall, но проблема в том, что у них в команде присутствуют сильные игроки со своим мнением, и поэтому договориться становится сложно. Самое главное в команде, чтобы все были на общей волне и следовали одной идее. Я думаю, что BetBoom — это сильная команда с пятью исполнителями, но им надо друг другу начать больше доверять и перестать думать, что каждый из них лучший в мире, это мешает последовать за чьим-то мнением, если они лучшие, то знают лучше друг друга», — приводит слова Полищука Cybersport.Metaratings.ru.

BB Team не смогла выйти из группы по ходу чемпионата. Команда заняла на мейджоре 13-14-е место и не заработала призовых, а также DPC-очков. Последнее поражение коллектив потерпел от Evil Geniuses в переигровках за выход в плей-офф.

ESL One Berlin Major 2023 проходит в Берлине с 26 апреля по 7 мая. 18 команд со всего мира сражаются за 500 тысяч долларов призовых и 2,7 тысяч DPC-очков.