Fishman рассказал, что просил CEO Nemiga Gaming подписать gpk~

Саппорт и капитан Entity Gaming Дмитрий Fishman Полищук рассказал, что просил CEO Nemiga Gaming подписать Данила gpk~ Скутина.

«Помню, я и Zitraks пытались уговорить CEO купить gpk~, думаю, он стоил тысяч 5 долларов, мы говорили, что он следующий No[o]ne. Gpk~ сам тоже хотел в Nemiga, но в ответ я услышал: «Сколько он выиграл мейджоров? Я думаю, что он не стоит этих денег», — цитирует Cybersport.Metaratings.ru Полищука.

В настоящее время Zitraks не выступает ни за одну команду, проводит стримы на Twitch, а gpk~ представляет команду Virtus.pro.