Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

27 сентября, 13:09

Fishman рассказал, что просил CEO Nemiga Gaming подписать gpk~

Мария Гусева

Саппорт и капитан Entity Gaming Дмитрий Fishman Полищук рассказал, что просил CEO Nemiga Gaming подписать Данила gpk~ Скутина.

«Помню, я и Zitraks пытались уговорить CEO купить gpk~, думаю, он стоил тысяч 5 долларов, мы говорили, что он следующий No[o]ne. Gpk~ сам тоже хотел в Nemiga, но в ответ я услышал: «Сколько он выиграл мейджоров? Я думаю, что он не стоит этих денег», — цитирует Cybersport.Metaratings.ru Полищука.

В настоящее время Zitraks не выступает ни за одну команду, проводит стримы на Twitch, а gpk~ представляет команду Virtus.pro.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/fishman-my-s-zitraks-ugovarivali-nemiga-kupit-gpk-on-sam-xotel-k-nam-49645/
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Компания Sony выпустила первый трейлер ПК-версии игры «Человек-паук: Майлз Моралес»