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Прогнозы на спорт

8 октября, 23:55

FONBET И MOUZ сделали кастомный ПК в честь старта IEM Rio

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Букмекерская компания компания FONBET объявила о розыгрыше кастомного ПК в честь старта IEM Rio. Сборка сделана в коллаборации с одной из лучших команд по Counter-Strike в этом сезоне — европейским коллективом MOUZ.

Корпус игрового ПК выполнен в форме лутбокса из игры, внутри которого красуются мощные комплектующие и откидной экран.

Помимо ПК, букмекер разыгрывает дополнительные призы — пять футболок с автографами всего состава MOUZ и 14 фрибетов номиналом 20 000 рублей каждый.

Розыгрыш проходит среди клиентов FONBET. Полные правила и ссылка на участие тут.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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