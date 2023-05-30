FONBET MEDIA ELEAGUE анонсировала третий турнир по CS:GO

Турнир пройдет в два этапа с 12 по 18 июня в Москве. Участники поборются за призовой фонд в размере 2 миллиона рублей.

Первый этап третьего турнира FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет в онлайн-формате 12 и 13 июня. По его итогу будет составлена сетка плей-офф. Матчи плей-офф и гранд-финал турнира пройдут в LAN формате на киберарене Colizeum Шелепиха c 16 по 18 июня.

В проект приглашены новые игроки и участники прошлого турнира: Shadowkekw, scoffy, des0ut, airscape, del1ght, StRoGo, Ubica, del1ght, fANDER, StRoGo, pokanoname, malik, almazer, PCH3LK1N, AhriNyan, QUICKHUNTIK, Ubica, m4gaaaa, ant1ka и другие.

Ростеры команд будут объявлены на жеребьевке 5 июня в лайв-формате на официальном Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.