Футболка из GTA: Online раскрыла дату выхода трейлера GTA 6 задолго до анонса

Вероятно, многие помнят конспирологические теории о том, что Rockstar, дескать, делает тонкие намеки на дату анонса GTA 6. Подсказки искали везде: в одежде персонажей, расположении букв, в цифрах... Выглядело все это безумно.

Тем удивительнее то, что геймеры-конспирологи оказались правы. Этим летом в GTA: Online добавили футболку с загадочными символами и рядами цифр. И среди этих цифр повторяется 12/5/23, то есть дата выхода первого трейлера, записанная в американской традиции.

Более того, сама по себе последовательность цифр, расшифрованная при помощи простейшего кода, представляет собой фразу «ОДИН ДЕНЬ РАСКРОЕТ ВСЕ». Более прозрачный намек представить уже нельзя.