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Сегодня, 15:20

Футболка из GTA: Online раскрыла дату выхода трейлера GTA 6 задолго до анонса

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Rockstar Games
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Вероятно, многие помнят конспирологические теории о том, что Rockstar, дескать, делает тонкие намеки на дату анонса GTA 6. Подсказки искали везде: в одежде персонажей, расположении букв, в цифрах... Выглядело все это безумно.

GTA 6. Логотип GTA 6 могут показать уже сегодня

Тем удивительнее то, что геймеры-конспирологи оказались правы. Этим летом в GTA: Online добавили футболку с загадочными символами и рядами цифр. И среди этих цифр повторяется 12/5/23, то есть дата выхода первого трейлера, записанная в американской традиции.

Более того, сама по себе последовательность цифр, расшифрованная при помощи простейшего кода, представляет собой фразу «ОДИН ДЕНЬ РАСКРОЕТ ВСЕ». Более прозрачный намек представить уже нельзя.

Источник: TG-канал Epic Games Store
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