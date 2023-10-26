Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

26 октября, 22:45

Где посмотреть четвертьфинальные матчи на The International 2023

Владислав Шалганов
Корреспондент
Team Spirit на The International.
Фото flickr.com/photos/dota2ti/53281783775/
Telegram Дзен

Четвертьфинальные матчи The International 2023 начнутся уже 27 октября, и многие интересуются тем, где лучше и удобнее посмотреть матчи.

The International. Расписание четвертьфиналов на The International 2023 по Dota 2

Самый простой и доступный способ наблюдать за матчами — официальный русскоязычный Twitch-канал чемпионата. Еще матчи на русском показывают на канале Dota 2 на YouTube.

А если предпочитаете смотреть неофициальные каналы, обозревающие The International 2023 в фановом стиле, то на Twitch-канале аналитика, комментатора и стримера Ярослава NS Кузнецова его (фана) очень много.

Четвертьфинал пройдет с 27 по 29 октября. В нем сыграют три команды из СНГ — Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Среди остальных участников финальной восьмерки — Team Liquid, LGD, Azure Ray, nouns и Gaimin Gladiators.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Хау: «У Тонали хорошие шансы сыграть с «Вулверхэмптоном»
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Василий Подколзин попал в больницу после матча в АХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Овечкин открыл счет голам в новом сезоне
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Успехи «Лады» в регулярном чемпионате
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расписание четвертьфиналов на The International 2023 по Dota 2

PUBG Mobile обязана переехать на российские сервера — это приказ Роскомнадзора