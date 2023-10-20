GeForce RTX 4090 начала дорожать, но пока не в России

Санкции вводятся не только против России — недавно США запретили продавать видеокарту GeForce RTX 4090 (и некоторые другие товары) в целом ряде стран, включая Китай. Поводом для этого стала возможность использовать графические ускорители при разработке искусственного интеллекта — дескать, это угрожает национальным интересам Америки.

Однако в первую очередь это решение ударило по китайским геймерам. Сообщается, что в отдельных китайских магазинах цены выросли сразу в два раза — и теперь за RTX 4090 придется отдать эквивалент 340 тысячам рублей. Эти видеокарты подорожали даже в торговых сетях США и Европы — правда, «всего» на 50-100 долларов по отношению к рекомендованной цене.

А вот отечественные магазины пока не отреагировали на изменения рынка. Впрочем, нет никаких гарантий, что этого не произойдет.