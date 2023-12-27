Genshin Impact избавляется от игроков со слабыми ПК

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Новый патч для Genshin Impact закрыл дорогу в игру тем геймерам, чьи компьютеры не соответствуют минимальным системным требованиям. В частности, речь идет о машинах с процессорами, не поддерживающими технологию SSE 4.2.
У таких игроков попросту не получится зайти в Genshin Impact, а если им все же удастся обойти ограничения — поиграть нормально все равно не выйдет из-за кошмарной производительности.
Разработчики обещают в будущем поработать над оптимизацией, а пока советуют купить компьютер получше или взять в руки телефон.