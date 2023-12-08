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Сегодня, 15:24

Геймеров расстроила организация TGA — разработчикам Baldur's Gate 3 не давали договорить

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото The Game Awards.
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Многие зрители церемонии The Game Awards 2023 остались недовольны ее организацией. Трансляция явно вышла затянутой, но даже так времени на награждения все равно осталось слишком мало — победителей старались согнать со сцены как можно быстрее, а Свену Винке из Larian даже не дали упомянуть умершего во время разработки Bladur's Gate 3 сотрудника.

The Game Awards-2023. The Game Awards-2023: лучшие игры года, все победители в номинациях

Некоторые номинации зачитывали списком, причем выглядело это абсолютно произвольно: почему «Лучший саунд-дизайн» заслуживает полноценной презентации, но «Лучший саундтрек» или «Лучшая ролевая игра» — уже нет?

При этом чересчур много времени отводилось не только на рекламные паузы, но и на сомнительный юмор приглашенных ведущих вроде Энтони Маки.

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