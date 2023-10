Геймеры из России выбрали самых любимых игровых персонажей — в списке Кратос, Марио и Макс Пейн

В сети появились результаты опроса русских игроков о том, кто является их любимым персонажем из видеоигр.

Самым распространенным ответом стал Марио. Также среди ответов — Макс Пейн, Гордон Фримен из Half-Life 2, Линк из The Legend Of Zelda и Кратос из God Of War.

God Of War. Фото Santa Monica Studio

К наиболее ярким персонажам российские геймеры отнесли героев из Grand Theft Auto, World of Warcraft, Minecraft, Dota 2 и Counter Strike. На последнем месте топа оказался Hearthstone.

Hearthstone. Фото Blizzard

Более трети геймеров хотели бы оказаться в мире, сочетающем в себе как вымышленные, так и реальные объекты, а 31% — в фэнтезийном. Сказочный мир, по мнению геймеров, стал самым подходящим для идеальной жизни.