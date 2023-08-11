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Сегодня, 15:37

Геймеры разгромили Overwatch 2 в Steam — у игры почти 30 тысяч негативных обзоров

Владислав Шалганов
Корреспондент
Overwatch 2 .
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В Steam состоялся релиз командного шутера Overwatch 2 от Blizzard. Геймеры, долго копившие ненависть к игре, обрушили ее рейтинг — менее чем за один день на ее странице появилось почти 30 тысяч негативных обзоров.

Недовольство аудитории нельзя назвать безосновательным. Среди главных претензий следующие:

— новая система доната, которая теперь нужна не только для косметических предметов, но и для доступа к новым играбельным персонажам;

— невыполненные обещания добавить в игру полноценную кооперативную кампанию; ее в Overwatch 2 заменят сезонные PVE-миссии, доступ к которым можно получить только за реальные деньги;

— скудное количество контента, которого, по словам игроков, совсем не хватает для того, чтобы называть Overwatch 2 полноценной игрой-продолжением.

Релиз командного шутера состоялся 4 октября 2022 года. Игра бесплатно доступна для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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