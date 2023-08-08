Геймеры в бешенстве от Rockstar — виновато в этом переиздание Red Dead Redemption

Игроки сильно рассердились на разработчика Rockstar Games из-за трейлера переиздания хитовой игры Red Dead Redemption.

Количество дизлайков под официальным трейлером на канале разработчиков превышает число лайков больше чем в два раза.

Причина, вероятнее всего, в сомнительных платформах для релиза — игра выйдет только на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Компания просто проигнорировала многолетние просьбы игроков о релизе игры на ПК.

«Ох, спасибо большое Rockstar. Вы сделали ТОЧНО ТО, о чем вас просили больше пяти лет. Спасибо огромное!» — комментарий одного из пользователей YouTube.