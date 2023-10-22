Сегодня, 17:06
Игрокам очень не понравились системные требования Alan Wake 2 — хоррор от Remedy потребует как минимум GeForce RTX 2060.
Дело в том, что игра будет использовать технологию сеточных шейдеров, а видеокарты NVIDIA GeForce 10-й и AMD 5000 cерий попросту не поддерживают такую функцию. С таким объяснением выступила одна из сотрудниц Remedy, но сейчас сообщение удалено из-за шквала гневных комментариев от игроков.
Минимальные системные требования в разрешении 1080p с 30 FPS:
— ОС: Windows 10;
— Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600, 6 ГБ;
— Процессор: Intel i5-7600K или похожие от AMD;
— ОЗУ: 16 ГБ;
— SSD: 90 ГБ;
— DLSS FSR: качество.
Рекомендуемые системные требования в разрешении 1080p с 60 FPS:
— ОС: Windows 10;
— Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT, 8 ГБ;
— Процессор: Ryzen 7 3700X или похожие от Intel;
— ОЗУ: 16 ГБ;
— DLSS FSR 2: качество.
Минимальные системные требования для рейтрейсинга в разрешении 1080p с 30 FPS:
— ОС: Windows 10;
— Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT, 8 ГБ;
— Процессор: Ryzen 7 3700X или похожие от Intel;
— ОЗУ: 8 ГБ;
— DLSS FSR 2: качество.
Высокое качество рейтрейсинга в разрешении 2160p с 60 FPS:
— ОС: Windows 10;
— Видеокарта: GeForce RTX 4080, 16 ГБ;
— Процессор: Ryzen 7 3700X или похожие от Intel;
— ОЗУ: 16 ГБ;
— DLSS FSR 2: качество.
Alan Wake 2 — не первая игра студии, которая может похвастаться передовыми технологиями и отличной графикой — ранее игроки и критики отмечали Control, как игру с самой революционной (на момент релиза) трассировкой лучей.