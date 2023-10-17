Геймеры вспомнили самые жуткие сцены из видеоигр

Пользователи Reddit вспомнили самые неуютные моменты в истории видеоигр. «Победителем» оказался космический хоррор Dead Space 2 — игроков впечатлил как уровень в местной начальной школе, так и сцена с операцией на глазе.

Немногим меньше эмоций вызывал и сегмент из Doom 3, где кровавые следы в коридоре вели к запертой двери, а бесплотный женский голос шептал «Они забрали моего ребенка».

Неожиданно мрачной оказалась сцена из кукольной кооперативной It Takes Two, где главным героям приходится долго убивать плачущего и сопротивляющегося игрушечного слоненка.

Самым оригинальным вариантом стал черный загрузочный экран, благодаря которому несчастный геймер вдруг увидел собственное лицо и ужаснулся.