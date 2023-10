Геймеры вспомнили сцены из игр, впечатлившие их сильнее всего

Пользователи Reddit вспомнили моменты из игр, которые запомнились им сильнее всего. Началось обсуждение с открытия гермозатвора Убежища 101 в Fallout 3 — для многих именно эта сцена запомнилась как начало большого приключения.

Fallout 3. Фото Bethesda Softworks

Самым популярным вариантом стал первый разговор со жнецом Сувереном из Mass Effect — в этот момент геймеры по-настоящему чувствовали масштабы стоящей перед человечеством угрозы.

Knights of the Old Republic. Фото Bioware

По эмоциям били концовки Portal и вступления Bioshock. А из «вотэтоповоротов» геймеры залайкали главный твист Star Wars: Knights of the Old Republic.