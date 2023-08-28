Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 18:04

Геймеры выбрали самые раздражающие механики в играх

Владислав Шалганов
Корреспондент
God Of War.
Фото Sony
Telegram Дзен

Пользователи Reddit создали тред, в котором обсудили игровые механики, которые больше всего раздражают геймеров.

Одной из таких механик стала выносливость.

«Для меня такой механикой является выносливость. Не поймите меня неправильно, это нужная и полезная механика, но! Чаще всего в играх вам достается персонаж, физическая сила которого истощается после пятнадцати секунд бега. Я, конечно, не спортсмен, но даже я могу вполне спокойно бежать в течение получаса и чувствовать себя вполне комфортно», — комментарий пользователя Reddit.

Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom.
Фото Nintendo

Большинство геймеров также негативно высказались об ограничении времени.

«Мне нравится свободно исследовать мир игры столько, сколько я сам пожелаю. Ограничения по времени заставляют меня ненавидеть игру сразу, как только я узнаю о том, что эта механика есть в игре», — комментарий пользователя Reddit.

Persona 5 Royal.
Фото ATLUS

Также геймеры ненавидят, когда их оружие в игре может сломаться.

«Особенно сильно бесит, когда оружие не просто ломается, а может исчезнуть навсегда, если ты вовремя его не починил. Эта механика, конечно, идет на руку погружению, но как же она бесит меня как игрока», — комментарий пользователя Reddit.

Dark Souls 2.
Фото From Software

Среди других раздражающих механик — секции с платформингом в играх другого жанра; миссии с доставками вещей и перевозки персонажей; ограниченное количество переносимых вещей и др.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Binance подтвердил запрет на торговлю иностранными валютами для россиян — лиры теперь не купить

Starfield может стать первой игрой Bethesda без багов