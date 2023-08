Геймеры выбрали самые раздражающие механики в играх

Пользователи Reddit создали тред, в котором обсудили игровые механики, которые больше всего раздражают геймеров.

Одной из таких механик стала выносливость.

«Для меня такой механикой является выносливость. Не поймите меня неправильно, это нужная и полезная механика, но! Чаще всего в играх вам достается персонаж, физическая сила которого истощается после пятнадцати секунд бега. Я, конечно, не спортсмен, но даже я могу вполне спокойно бежать в течение получаса и чувствовать себя вполне комфортно», — комментарий пользователя Reddit.

Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom.

Фото Nintendo