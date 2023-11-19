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Сегодня, 17:44

Геймеры выбрали серии игр с самыми необычными продолжениями — в списке GTA, Far Cry и Doom

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA 3.
Фото Rockstar Games
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Игровое сообщество Reddit выбрало самые кардинально различающиеся продолжения игр.

Очень много геймеров отдали свои голоса за Far Cry 2 — игра не только полностью сменила свой сеттинг с тропических островов на африканские просторы, но и полностью отказалась от монстров. Также в игре присутствовало некое подобие реализма — при ранениях игрок вытаскивал из своих рук пули, пользовался бинтами или вправлял пальцы.

Еще одной игрой кардинально поменявшей сеттинг целой серии стала Doom 3 — сеттинг олдскульного шутера полностью изменили в некий survival-horror, с всепоглощающей тьмой и врагами, выпрыгивающими из-за угла. Игра получила смешанные отзывы от игроков и критиков, но все равно заслуживает своего внимания (хотя бы в исследовательских целях).

Самой часто упоминаемой игрой назвали GTA — серия менялась из серии в серию, но самое кардинальное изменение произошло в GTA 3. Rockstar отошла от вида сверху и сделала самую передовую на тот момент графику и проработанный мир, который Клод (главный герой игры) исследовал пешком и на разнообразном транспорте.

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