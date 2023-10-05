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Сегодня, 18:42

Геймплей и скриншоты Call of Duty: Modern Warfare 3 попали в интернет

Богдан Виноградов
Корреспондент
Call of Duty: Modern Warfare 3.
Фото Activision
Call of Duty: Modern Warfare 3.
Фото Activision
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В интернет утекли кадры из мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 3. На видео и скриншотах можно увидеть обновленные карты из оригинального Modern Warfare 2 — бразильские домики с характерной статуей Христа в Favelas, американский «недострой» в Highrise и афганский нефтезавод в Rust.

Call of Duty: Modern Warfare 3.
Фото Activision

6 октября доступ к бета-версии получат те, кто оформил предзаказ на PlayStation. Игрокам с остальных платформ придется подождать еще 6 дней. А официальная презентация мультиплеерного геймплея должна состояться сегодня.

Call of&nbsp;Duty: Modern Warfare 2. Call of Duty: Modern Warfare 3 не будут продавать в России из-за жестокости к русским

Источник: DTF
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