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Сегодня, 22:07

Геймплей игры Warhammer 40 000: Space Marine 2 привел игроков в настоящий восторг

Богдан Виноградов
Корреспондент
Space Marine 2.
Фото Space Marine 2
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В сети появилось 14 минут геймплея экшена Warhammer 40 000: Space Marine 2. В нем космодесантники и имперские гвардейцы сражаются с ордой монстров-тиранидов посреди величественной архитектуры — чего еще можно желать от игры по «сорокатысячнику»?

Графика выглядит приятно, сражения — динамично, а количество противников поражает. Комментарии под видео забиты восторженными отзывами.

Space Marine 2 — это продолжение игры 2011 года от студии Saber Interactive. Изначально разработкой занималось отделение студии в Санкт-Петербурге.
Источник: YouTube
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