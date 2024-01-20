Ghost of Tsushima, God of War: Ragnarok и другие эксклюзивы с PS5 могут выйти на ПК в ближайшее время

Сегодня, 16:00
Уже в этом году на ПК появятся долгожданные игры с PlayStation 5 — Ghost of Tsushima, Demon's Souls, The Last of Us 2, God of War: Ragnarok. Новость похуже — сообщил об этом аноним с форума 4chan, называющий себя сотрудником Nixxes Software. Разумеется, ни о каком доверии к источнику речи не идет.
Впрочем, сам по себе этот инсайд вполне правдоподобен — Sony уже не первый год выпускает свои эксклюзивы на ПК, и Nixxes Software портировала многие из них. Кроме того, как заметили в комментариях, в списке нет Bloodborne — и это заставляет в него верить, ведь в существование ее ПК-версии перестали верить даже самые преданные фанаты.