Главное отличие iPhone 15 от iPhone 14? Смартфон будет легче старого на 1 грамм

В преддверии официальной презентации iPhone 15 появляются все новые и новые подробности. Так, стало известно что новый смартфон будет весить легче своего предшественника на целый грамм!

Если iPhone 14 показывал на весах 172 грамма, то новая модель будет показывать 171. При этом она станет длиннее примерно на миллиметр.

iPhone 15 и iPhone 14. Фото Apple

Разумеется, любое снижение веса предмета, который большинство носят в кармане, это приятно. И все же хочется надеяться, что в будущих итерациях iPhone изменения будут несколько более радикальными.