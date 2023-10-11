Главный герой GTA 6 может оказаться таким же сумасшедшим, как Тревор

Сегодня, 14:33
Пользователи Reddit обсудили, каким может быть один из главных героев новой части GTA 6.
Многие посчитали, что Джейсон (так предположительно будут звать протагониста) будет таким же сумасшедшим, как и Тревор из ГТА 5:
«Джейсон будет типичным парнем из Флориды. Тем самым парнем... Кто знает, может, по сумасшествию он даже переплюнет Тревора!» — комментарий пользователя Reddit.
Нашлись и те, кто сравнил героя грядущей GTA с Джесси Пинкманом из сериала «Во все тяжкие»:
«Мне почему-то очень кажется, что он будет похож на Джесси! Возможно, он тоже будет связан с криминальным миром с самого начала истории», — комментарий пользователя Reddit.
Кто-то, наоборот, посчитал, что нестабильность Джейсона не будет проявляться у всех на глазах:
«Я думаю, что это будет очень спокойный, но жестокий парень. Возможно, чем-то похожий на Клода из GTA 3», — комментарий пользователя Reddit.
Возможно, игроки смогут узнать немного больше о главных героях GTA 6 совсем скоро — игрокам могут показать игру уже в этом месяце.