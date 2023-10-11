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Сегодня, 14:33

Главный герой GTA 6 может оказаться таким же сумасшедшим, как Тревор

Владислав Шалганов
Корреспондент
Предполагаемый вид главных героев GTA 6.
Фото artstation.com/hossein_diba
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Пользователи Reddit обсудили, каким может быть один из главных героев новой части GTA 6.

Многие посчитали, что Джейсон (так предположительно будут звать протагониста) будет таким же сумасшедшим, как и Тревор из ГТА 5:

«Джейсон будет типичным парнем из Флориды. Тем самым парнем... Кто знает, может, по сумасшествию он даже переплюнет Тревора!» — комментарий пользователя Reddit.

GTA 5.
Фото Rockstar Games

Нашлись и те, кто сравнил героя грядущей GTA с Джесси Пинкманом из сериала «Во все тяжкие»:

«Мне почему-то очень кажется, что он будет похож на Джесси! Возможно, он тоже будет связан с криминальным миром с самого начала истории», — комментарий пользователя Reddit.

Во все тяжкие.
Фото AMC

Кто-то, наоборот, посчитал, что нестабильность Джейсона не будет проявляться у всех на глазах:

«Я думаю, что это будет очень спокойный, но жестокий парень. Возможно, чем-то похожий на Клода из GTA 3», — комментарий пользователя Reddit.

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Возможно, игроки смогут узнать немного больше о главных героях GTA 6 совсем скоро — игрокам могут показать игру уже в этом месяце.

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