Google не будет платить гигантский штраф, который наложили в России

Компания Google оспорила наложенный Россией штраф с 36 нулями — об этом сообщает издание Android Authority. Международный суд усмотрел в действиях российской стороны «согласованную стратегию принуждения» и признал штраф неправомерным.

При всем желании технологический гигант не смог бы выплатить 2 ундециллиона рублей. Так, в свое время издание Washington Post отмечало, что размер требуемой компенсации превышает не только средства, которыми располагает Google, но и мировое богатство в целом.