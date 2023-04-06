Горбаченко считает, что родители на сегодня не в состоянии отличить геймерство от киберспорта

Бывший президент Федерации компьютерного спорта России Александр Горбаченко высказался на тему того, что родители запрещают детям играть в компьютерные игры.

«Родители себя защищают — это нормально. Они находятся в состоянии, когда они чего-то не понимают, и проще запретить или максимально дистанцироваться. У них нет времени на то, чтобы все это изучать. И чем ребенок занимается — он просто сидит и все свободное время убивает в игре или ребенок соревнуется, участвует в соревнованиях, тренируется. Родители на сегодняшний день не в состоянии отличить одно от другого. А дети не заинтересованы в том, чтобы все это расшифровывать. Поэтому ликвидация безграмотности родителей — это еще одно направление, и заняться этим стоило бы государственным структурам, мы как экспертное сообщество готовы эту работу провести», — приводит Metaratings.ru слова Горбаченко.

15 марта Федерация компьютерного спорта России совместно с Российским футбольным союзом анонсировали старт основного этапа Чемпионата РФС по интерактивному футболу 2023 года.