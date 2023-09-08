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Горбаченко заявил, что озвученные Смитом цифры участников ФКС слишком нарисованные

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-президент Федераций компьютерного спорта России Александр Горбаченко высказался о заявлении Дмитрия Смита касательно совокупной аудитории трансляций турниров ФКС и их участников.

«Я всегда с большим скепсисом относился к любым статистическим данным обо всех параметрах развития компьютерного спорта в исполнении господина Смита. Просто потому, что слишком хорошо понимаю его мотивацию. Ему нужно показывать, насколько он эффективен как управленец. Однако, если взять регионы, то даже если, допустим, в региональных чемпионатах каждого из 89 субъектов примут участие 3000 человек. То 500 000 все равно не получится. Будет 267 000, что близко к официальным данным Минспорта. Чудес не бывает. В реальности же даже в довольно киберспортивно-активном Томске в соревнованиях участвуют на порядок меньше людей, чем 3000. Я был бы очень рад, если бы компьютерный спорт развивался и рос, в том числе количественно. И качественно. Но для этого необходим переход к клубной системе в организации и проведении соревнований, о котором я все время говорю. В том числе и на уровне Чемпионата России по компьютерному спорту. Надеюсь, когда-нибудь в ФКС России до этого додумаются. Но пока озвученные господином Смитом цифры слишком очевидно нарисованные», — приводит слова Горбаченко Cybersport.Metaratings.ru.

7 сентября президент ФКС России Дмитрий Смит отметил, что совокупная аудитория трансляций турниров ФКС уже достигла 43 миллионов человек, а участие в них приняло более полумиллиона человек. Кроме того, по его словам, доля женщин в этой сфере увеличивается.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/aleksandr-gorbachenko-ozvuchennye-smitom-cifry-translyacii-fks-slishkom-ochevidno-narisovannye-282320/
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