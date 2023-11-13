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Сегодня, 13:58

Город из Skyrim показали на Unreal Engine 5 — так мог бы выглядеть TES 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Leo Torres
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Очередной город из The Elder Scrolls 5: Skyrim изобразили при помощи Unreal Engine 5. На этот раз повезло Винтерхолду с окрестностями, полуразрушенному в результате катастрофы поселению, главная достопримечательность которого — Коллегия магов, в которую может вступить Драконорожденный.

Надо сказать, что даже в плачевном состоянии Винтерхолд все равно выглядит впечатляюще — домов стало гораздо больше, а мягкий свет из их окон выглядит очень уютно. Хочется верить, что TES 6 будет выглядеть не хуже.

Источник: YouTube
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