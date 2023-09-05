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Сегодня, 20:10

Граффити российского киберспортсмена убрали из Counter-Strike 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
Counter-Strike: Global Offensive.
Фото Valve
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На карте de_inferno исчезло граффити в честь русского киберспортсмена Михаила Doisa Столярова.

Counter-Strike: Global Offensive.
Фото Valve

На это обратили внимание пользователи Reddit — некоторые из геймеров потребовали от Valve вернуть упоминание киберспортсмена.

Counter-Strike: Global Offensive.
Фото Valve

Dosia заслужил упоминание в CS:GO благодаря матчу в гранд-финале PGL Major Krakow 2017 против Immortals. Во время 11-го раунда, когда в живых осталось только три представителя бразильского коллектива, Михаил удачно забросил гранату команде противника, не дав им сохранить оружие для следующего раунда.

Обновленную версию карты de_Inferno добавили в Counter-Strike 2 первого сентября.

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