Граффити российского киберспортсмена убрали из Counter-Strike 2

Сегодня, 20:10
На карте de_inferno исчезло граффити в честь русского киберспортсмена Михаила Doisa Столярова.
На это обратили внимание пользователи Reddit — некоторые из геймеров потребовали от Valve вернуть упоминание киберспортсмена.
Dosia заслужил упоминание в CS:GO благодаря матчу в гранд-финале PGL Major Krakow 2017 против Immortals. Во время 11-го раунда, когда в живых осталось только три представителя бразильского коллектива, Михаил удачно забросил гранату команде противника, не дав им сохранить оружие для следующего раунда.
Обновленную версию карты de_Inferno добавили в Counter-Strike 2 первого сентября.