Граффити российского киберспортсмена убрали из Counter-Strike 2

На карте de_inferno исчезло граффити в честь русского киберспортсмена Михаила Doisa Столярова.

Counter-Strike: Global Offensive. Фото Valve

На это обратили внимание пользователи Reddit — некоторые из геймеров потребовали от Valve вернуть упоминание киберспортсмена.

Counter-Strike: Global Offensive. Фото Valve

Dosia заслужил упоминание в CS:GO благодаря матчу в гранд-финале PGL Major Krakow 2017 против Immortals. Во время 11-го раунда, когда в живых осталось только три представителя бразильского коллектива, Михаил удачно забросил гранату команде противника, не дав им сохранить оружие для следующего раунда.

Обновленную версию карты de_Inferno добавили в Counter-Strike 2 первого сентября.