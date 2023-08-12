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Сегодня, 13:40

Графика 2010 года: геймеры неоднозначно приняли трейлер ремейка Gothic 1

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото THQ Nordic
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Трейлер ремейка культовой RPG появился в сети 11 августа и вызвал у игроков не самую однозначную реакцию — кто-то был в восторге от возвращения классики, другие же жаловались на то, что картинка в ремейке не дотягивает до нынешних стандартов.

«Для 2023 года это полный ***** (кошмар) ... Увеличьте картинку и посмотрите, какие у всех размытые лица», — комментарий одного из геймеров.

Нашлись и те, кто осудил трейлер за недостаточную «мрачность» картинки:

«Надеюсь, в игре цветокор будет более мрачным. Жестокому миру Готики не подходит такая напыщенная яркость», — комментарий одного из геймеров.

Однако большая часть игроков все же осталась довольна трейлером. Люди с нетерпением ожидают возможности вернуться в обновленную и похорошевшую с 2001 года Рудниковую долину.

«Офигеть! Прям целая история и все так в контексте мрачной и недружелюбной атмосферы под куполом вплетено. Раньше мы все это в голове придумывали фоном, а тут воплотили. Наверняка все это и в самом геймплее будет, если они реально Готику возрождают. Там столько деталей было, что еще никто за 20 лет не переплюнул», — комментарий одного из геймеров.

Дата релиза игры пока неизвестна. Gothic 1 Remake выйдет на ПК, PlayStation и Xbox.

Источник: YouTube
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