Графика Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch выглядит слабее, чем на ПК и PS5

Сегодня, 15:03
В сети появился геймплей Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch — графика в игре намного слабее, чем в версиях для девятого поколения консолей.
Ролик распространился на YouTube и вызвал смешанную реакцию у геймеров — кто-то даже говорит о том, что в видео показана не финальная версия игры:
«Это точно версия для Nintendo Switch, но это, скорее всего, старое видео. Этот билд игры сделали, чтобы протестировать работоспособность игры на консоли», — комментарий пользователя на YouTube.
Многие сравнивают графику игры с мобильными проектами, но чаще всего всплывают хвалебные отзывы — геймеры рады возможности поиграть в культовый файтинг на портативной приставке.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября для ПК, PS5, Xbox Series и Switch.