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Сегодня, 11:45

Грядет анонс новой консоли от Sony — она будет мощнее, чем «стандартная» PS5

Богдан Виноградов
Корреспондент
PlayStation 5.
Фото Sony
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Пока в текущем поколении консолей не было «продвинутых» версий, но все может измениться. У продающихся на сайте Amazon PS5 в названии стали появляться отметки «Standard».

Логично предположить, что компания готовится продавать PS5, которые будут отличаться от стандартных — например, за счет мощности в версии Pro или размеров в версии Slim.

Так или иначе, если магазины уже начали менять каталоги — значит, анонс нового устройства уже не за горами. Ранее в Интернете неоднократно появлялись слухи о том, что готовится выход улучшенной версии PS5, но официального подтверждения до сих пор не появлялось.

Источник: Tomsguide.com
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