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Сегодня, 13:35

GTA 6 будет красивее реальной жизни — новые слухи это только подтверждают

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA Online.
Фото Rockstar Games
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Издание Rocket Mag рассказало несколько интересных слухов, касаемо графики в GTA 6.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Так, если верить слухам, в игре будет моделируемая в реальном времени водная гладь — волны в игре будут процедурно генерироваться прямо на глазах игрока.


Что еще касается природы — в новой ГТА будет реалистичный дневной цикл и погода; облака станут объемнее, а погода будет напрямую влиять на управляемость авто на высоких скоростях, когда на улице, например, идет дождь. Также в игре, возможно, переработают анимации и качество повреждения машин и сделают их более реалистичными.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Слухи об анонсе GTA 6 не утихают еще с начала года. Новую часть культовой серии от Rockstar могут показать уже в октябре.

GTA 5. GTA 6 анонсируют уже через месяц

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