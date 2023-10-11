GTA 6 будет красивее реальной жизни — новые слухи это только подтверждают

Издание Rocket Mag рассказало несколько интересных слухов, касаемо графики в GTA 6.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Так, если верить слухам, в игре будет моделируемая в реальном времени водная гладь — волны в игре будут процедурно генерироваться прямо на глазах игрока.



Что еще касается природы — в новой ГТА будет реалистичный дневной цикл и погода; облака станут объемнее, а погода будет напрямую влиять на управляемость авто на высоких скоростях, когда на улице, например, идет дождь. Также в игре, возможно, переработают анимации и качество повреждения машин и сделают их более реалистичными.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Слухи об анонсе GTA 6 не утихают еще с начала года. Новую часть культовой серии от Rockstar могут показать уже в октябре.