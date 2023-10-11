Сегодня, 13:35
Издание Rocket Mag рассказало несколько интересных слухов, касаемо графики в GTA 6.
Так, если верить слухам, в игре будет моделируемая в реальном времени водная гладь — волны в игре будут процедурно генерироваться прямо на глазах игрока.
Что еще касается природы — в новой ГТА будет реалистичный дневной цикл и погода; облака станут объемнее, а погода будет напрямую влиять на управляемость авто на высоких скоростях, когда на улице, например, идет дождь. Также в игре, возможно, переработают анимации и качество повреждения машин и сделают их более реалистичными.
Слухи об анонсе GTA 6 не утихают еще с начала года. Новую часть культовой серии от Rockstar могут показать уже в октябре.