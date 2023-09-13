GTA 6 будет стоить менее чем 150 долларов — об этом рассказал известный инсайдер

Cайт известного и авторитетного инсайдера Тома Хендерсона опроверг слухи о том, что новая GTA 6 будет стоить 150 долларов.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Автор статьи назвал подобные слухи надувательством и разводом на деньги. Также он опроверг слухи о том, что новая часть GTA будет весить не меньше 750 гигабайт и иметь в себе сюжет длиной в 400 часов реального времени.

Сайт призвал читателей слушать только авторитетные источники и успокоиться — согласно их отчетам, новая официальная информация о GTA 6 уже не за горами.