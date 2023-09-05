GTA 6 может обойтись русским игрокам почти в 15 тысяч рублей

Сегодня, 12:40
Сайт Sportskeeda.com опубликовал слух, согласно которому шестая часть GTA может стоить 150 долларов, или 14 700 рублей.
Аргументируют такую информацию большими затратами Rockstar Games на разработку продолжения культовой серии — по информации от самой студии, на игру потрачено уже больше 1 миллиарда долларов.
Генеральный директор Take-Two Штраус Зелник заявлял, что, по его прогнозам, GTA 6 должна окупить себя не более чем через неделю после официального релиза. Также компания ожидает прибыль в 8 миллиардов долларов за год после релиза.
Повлияют ли такие прогнозы на стоимость проекта, пока неизвестно, но цена на игру в России наверняка будет завышена из-за параллельного импорта и нестабильного курса валют.