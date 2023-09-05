Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 12:40

GTA 6 может обойтись русским игрокам почти в 15 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA Online.
Фото Rockstar Games
Telegram Дзен

Сайт Sportskeeda.com опубликовал слух, согласно которому шестая часть GTA может стоить 150 долларов, или 14 700 рублей.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Аргументируют такую информацию большими затратами Rockstar Games на разработку продолжения культовой серии — по информации от самой студии, на игру потрачено уже больше 1 миллиарда долларов.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Генеральный директор Take-Two Штраус Зелник заявлял, что, по его прогнозам, GTA 6 должна окупить себя не более чем через неделю после официального релиза. Также компания ожидает прибыль в 8 миллиардов долларов за год после релиза.

GTA 5. Трейлер GTA 6 может выйти уже 26 октября

Повлияют ли такие прогнозы на стоимость проекта, пока неизвестно, но цена на игру в России наверняка будет завышена из-за параллельного импорта и нестабильного курса валют.

3
Обсудить
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Россия — хоккейная страна. Что выиграл наш футбол?» Большой разговор с Владимиром Крикуновым
«Абаскалю пора понять: 9 игроков основы не меняются! А у него за 7 туров уже три вратаря. Акинфеев с годами молодеет». Газзаев — о 7-м туре РПЛ
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Пленные ВСУ рассказали про «дружественный» огонь из-за оставленных под Херсоном позиций
Учитель в ЛНР стал свидетелем убийств военных ВСУ сослуживцами
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геймеры поделились любимыми играми, за которые стыдно

Лучшим игроком в Counter-Strike 2 стала девушка