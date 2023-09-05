GTA 6 может обойтись русским игрокам почти в 15 тысяч рублей

Сайт Sportskeeda.com опубликовал слух, согласно которому шестая часть GTA может стоить 150 долларов, или 14 700 рублей.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Аргументируют такую информацию большими затратами Rockstar Games на разработку продолжения культовой серии — по информации от самой студии, на игру потрачено уже больше 1 миллиарда долларов.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Генеральный директор Take-Two Штраус Зелник заявлял, что, по его прогнозам, GTA 6 должна окупить себя не более чем через неделю после официального релиза. Также компания ожидает прибыль в 8 миллиардов долларов за год после релиза.

Повлияют ли такие прогнозы на стоимость проекта, пока неизвестно, но цена на игру в России наверняка будет завышена из-за параллельного импорта и нестабильного курса валют.