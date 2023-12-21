GTA 6 уже берет награды, хотя еще не вышла

Все подводят итоги года — и официальный блог PlayStation не стал исключением. «Игру года» получил «Человек-паук 2», а вместе с ней — и множество других наград, которые прошли мимо этой игры на TGA 2023 и «Золотом джойстике»: «Лучший сюжет», «Лучший новый персонаж», «Лучшая графика», «Лучший аудиодизайн», «Лучший саундтрек» и еще несколько других номинаций.

Интересно, что самой ожидаемой игрой по версии аудитории PlayStation стала GTA 6. Таким образом проект Rockstar начала собирать награды за много месяцев до выхода.