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Сегодня, 18:30

GTA 6 уже берет награды, хотя еще не вышла

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Rockstar Games
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Все подводят итоги года — и официальный блог PlayStation не стал исключением. «Игру года» получил «Человек-паук 2», а вместе с ней — и множество других наград, которые прошли мимо этой игры на TGA 2023 и «Золотом джойстике»: «Лучший сюжет», «Лучший новый персонаж», «Лучшая графика», «Лучший аудиодизайн», «Лучший саундтрек» и еще несколько других номинаций.

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Интересно, что самой ожидаемой игрой по версии аудитории PlayStation стала GTA 6. Таким образом проект Rockstar начала собирать награды за много месяцев до выхода.

Источник: Playstation Blog
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