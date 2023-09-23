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Сегодня, 22:45

GTA 6 все-таки выйдет в следующем году? На это указывают новые инсайды

Богдан Виноградов
Корреспондент
GTA 5.
Фото Rockstar Games
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Материалы судебного процесса Microsoft против американской FTC стали источником информации о множестве новых проектов — от нового поколения приставок до ремастеров The Elder Scrolls и Fallout. Но сейчас появились те, кто утверждают, что из разбирательств Microsoft нам известна и дата выхода GTA 6.

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В интернете появился документ, в котором указано, что релиз GTA 6 ожидается до конца 2024 года. Разумеется, Microsoft может и не иметь точной информации о дате выхода игры другого издательства.

Но стоит заметить, что это вполне соотносится с финансовыми ожиданиями Take-Two — издательство ожидает резкий рост прибыли с апреля 2024 по март 2025. Да и выглядит документ на сотню с лишним страниц вполне правдоподобно.

Источник: Ссылка на документ
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