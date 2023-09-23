GTA 6 все-таки выйдет в следующем году? На это указывают новые инсайды

Материалы судебного процесса Microsoft против американской FTC стали источником информации о множестве новых проектов — от нового поколения приставок до ремастеров The Elder Scrolls и Fallout. Но сейчас появились те, кто утверждают, что из разбирательств Microsoft нам известна и дата выхода GTA 6.

В интернете появился документ, в котором указано, что релиз GTA 6 ожидается до конца 2024 года. Разумеется, Microsoft может и не иметь точной информации о дате выхода игры другого издательства.

Но стоит заметить, что это вполне соотносится с финансовыми ожиданиями Take-Two — издательство ожидает резкий рост прибыли с апреля 2024 по март 2025. Да и выглядит документ на сотню с лишним страниц вполне правдоподобно.