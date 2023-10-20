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Сегодня, 18:55

GTA 7 тоже придется ждать годами — после GTA 6 Rockstar займется другой игрой

Богдан Виноградов
Корреспондент
GTA 5.
Фото Rockstar Games
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Не успели мы дождаться даже анонса GTA 6, которая, по слухам, будет самой дорогой и масштабной в серии, как инсайдеры подвезли новую порцию контента уже о седьмой части.

Оказывается, ждать начала ее разработки придется 10-15 лет — и это отсчитывая от выхода GTA 6.

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Разработчики устали от серии и хотят дать ей отдохнуть, занявшись продолжениями франшиз вроде Bully и Red Dead Redemption.

Надо сказать, что эта информация совпадает с тем, что говорил руководитель Take-Two, не исключавший появление новой части Red Dead Redemption «в свое время». Но беспокоиться о GTA 7 не получается — дожить бы до выхода «шестерки»!

Источник: TG-канал PlayStation
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