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Сегодня, 22:15

Хакер, взломавший GTA 6, ничего не осознал — он хочет взяться за старое

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA 6.
Фото Rockstar Games
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Недавно суд отложил вынесение приговора в отношении 18-летнего хакера, ответственного за слив GTA 6.

По словам судьи, парень находится в не самом стабильном психическом состоянии — парень заявил, что продолжит совершать киберпреступления после выхода из тюрьмы и никто не сможет его остановить.

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Законные представители парня просят смягчить наказание, аргументируя это тем, что у парня настоящий «гениальный талант», который погибнет в тюрьме. Также защита хакера заявила, что он не нанес серьезных проблем для бизнеса Rockstar.

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