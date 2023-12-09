Хакер, взломавший GTA 6, ничего не осознал — он хочет взяться за старое

Недавно суд отложил вынесение приговора в отношении 18-летнего хакера, ответственного за слив GTA 6.

По словам судьи, парень находится в не самом стабильном психическом состоянии — парень заявил, что продолжит совершать киберпреступления после выхода из тюрьмы и никто не сможет его остановить.

Законные представители парня просят смягчить наказание, аргументируя это тем, что у парня настоящий «гениальный талант», который погибнет в тюрьме. Также защита хакера заявила, что он не нанес серьезных проблем для бизнеса Rockstar.