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Сегодня, 19:42

Хакерша EMPRESS обвинила издателей в продаже взломанных игр и предрекла мрачное будущее

Богдан Виноградов
Корреспондент
EMPRESS в представлении нейросети.
Фото Midjourney
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Известная не только взломанными играми, но и сильными эмоциями хакерша под ником EMPRESS в очередной раз привлекла к себе внимание.

На этот раз она разразилась тирадой о том, что издатели уже не могут как следует убрать защиту из старых игр — и потому начинают продавать взломанные версии. В подтверждение она привела скриншоты и посты с форумов.

EMPRESS предсказала, что в будущем останутся доступными только те игры с Denuvo, которые когда-то были взломаны, а все остальное исчезнет навсегда.

Ранее мы рассказывали о том, как подписчики не оценили игру EMPRESS на пианино.

Хакерша EMPRESS играет на&nbsp;пианино&nbsp;&mdash; рисунок нейросети. Геймеры привели хакершу EMPRESS в ярость — им не понравилась ее музыка

Источник: TG-канал EMPRESS
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