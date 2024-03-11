Heen может снова стать тренером Team Secret

Киберспортивная организация Team Secret рассматривает вариант смены тренера состава по Dota 2. Новым игроком Team Secret может стать действующий тренер команды Тью Сун AhFu Чуан.

В таком случае позицию тренера Secret вновь займет Сонг Го Heen Ли, который намерен вернуться из инактива.

Возможный состав Team Secret по Dota 2:

Ремко Crystallis Аретс;

Тенг Тйин Kordan Яо;

Мирослав BOOM Бицан;

Тью Сун AhFu Чуан;

Клемент Puppey Иванов;

Сонг Го Heen Ли (тренер).

В ноябре 2023 года Heen решил взять перерыв в карьере, а на его место пришел AhFu, до этого выступавший за Team SMG. В рамках DreamLeague Season 22 на первом групповом этапе Team Secret шесть раз сыграла вничью и один раз проиграла, покинув, таким образом, турнир.