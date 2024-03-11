Heen может снова стать тренером Team Secret

11 марта, 10:23
Киберспортивная организация Team Secret рассматривает вариант смены тренера состава по Dota 2. Новым игроком Team Secret может стать действующий тренер команды Тью Сун AhFu Чуан.
В таком случае позицию тренера Secret вновь займет Сонг Го Heen Ли, который намерен вернуться из инактива.
Возможный состав Team Secret по Dota 2:
Ремко Crystallis Аретс;
Тенг Тйин Kordan Яо;
Мирослав BOOM Бицан;
Тью Сун AhFu Чуан;
Клемент Puppey Иванов;
Сонг Го Heen Ли (тренер).
В ноябре 2023 года Heen решил взять перерыв в карьере, а на его место пришел AhFu, до этого выступавший за Team SMG. В рамках DreamLeague Season 22 на первом групповом этапе Team Secret шесть раз сыграла вничью и один раз проиграла, покинув, таким образом, турнир.