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Сегодня, 05:12

Хидео Кодзима анонсировал новую экспериментальную игру OD

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Хидео Кодзима
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Хидео Кодзима анонсировал свою новую игру в прямом эфире The Game Awards 2023. Ей оказался проект в новом сеттинге с лаконичным названием OD.

Судя по видео, нас ждет хоррор в смешанном жанре — «это игра, но это и кино, и новая форма медиа», как это описал сам геймдизайнер.

В разработке OD будет принимать участие оскароносный сценарист и режиссер Джордан Пил. Разумеется, не обойдется и без известных актеров — в их число вошли София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Киер. Выйдет игра при поддержке Xbox.

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