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Сегодня, 20:04

Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой года

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hogwarts Legacy.
Фото Avalanche Software
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Приключения в мире волшебников от Avalanche Software стали самой продаваемой новой игрой в этом году.

Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте Warner Bros. — он был приурочен к новости о том, что теперь игра доступна на всех актуальных платформах.

Под постом многие спорили на тему того, почему игра не попала в списки на премию «Игра года» на The Game Awards 2023 — многие сошлись во мнении, что главной причиной является Джоан Роулинг (создательница Гарри Поттера) и её постоянные конфликты с людьми в интернете.

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