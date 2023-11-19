Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой года

Приключения в мире волшебников от Avalanche Software стали самой продаваемой новой игрой в этом году.

Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте Warner Bros. — он был приурочен к новости о том, что теперь игра доступна на всех актуальных платформах.

Под постом многие спорили на тему того, почему игра не попала в списки на премию «Игра года» на The Game Awards 2023 — многие сошлись во мнении, что главной причиной является Джоан Роулинг (создательница Гарри Поттера) и её постоянные конфликты с людьми в интернете.