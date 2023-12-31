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Сегодня, 14:15

Horizon: Forbidden West получит ММО-продолжение — первые подробности

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Sony
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В интернет проникает все больше подробностей о пока не анонсированной MMORPG во вселенной Horizon. Разработка под кодовым названием Project: Skyline идет с 2021 года. Тем не менее игра еще далека от релиза — он ожидается «значительно позже» релиза Aion 2, который произойдет в 2024 или 2025 годах.

Фото Sony

Игра создается на Unreal Engine 5 для ПК и мобильных устройств. Разработкой занимается отдел, ответственный за серию Lineage. В сентябре 2023 года над Project: Skyline работало около 140 человек — это сравнительно много. Теоретически финальным названием может стать Land of Salvation, но к анонсу все еще может поменяться.

Horizon: Forbidden West. Horizon: Forbidden West все-таки появится на ПК — игра появилась в Steam

В комментариях сходятся на том, что игра обязательно выйдет и на PlayStation 5 — представить новую часть Horizon, которая не выйдет на консоли, практически невозможно.

Источник: Reddit
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