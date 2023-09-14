Хорошая графика, но лицензии нет — в России делают игру по сериалу «Сверхъестественное»

Российская студия Red Star Games представила первый трейлер игры по известному сериалу «Сверхъестественное». Точнее, первого ее эпизода — он расскажет о детстве братьев Винчестеров.



Всего эпизодов планируется пять. Первый из них будет распространяться в VK Play абсолютно бесплатно, затем разработчики планируют устроить сбор денег на покупку сериальной лицензии у правообладателей. Предполагается, что главным героем последующих эпизодов будет Дин Винчестер.

Нельзя сказать, что этот план обречен на успех, но все равно хочется пожелать Red Star Games удачи. Авторы игры подошли к воссозданию атмосферы настолько тщательно, что даже планируют два варианта озвучки — по числу студий, озвучивавших в России оригинальный сериал.