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Сегодня, 22:26

Хорошая графика, но лицензии нет — в России делают игру по сериалу «Сверхъестественное»

Богдан Виноградов
Корреспондент
Supernatural: The Game.
Фото Red Star Games.
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Российская студия Red Star Games представила первый трейлер игры по известному сериалу «Сверхъестественное». Точнее, первого ее эпизода — он расскажет о детстве братьев Винчестеров.


Всего эпизодов планируется пять. Первый из них будет распространяться в VK Play абсолютно бесплатно, затем разработчики планируют устроить сбор денег на покупку сериальной лицензии у правообладателей. Предполагается, что главным героем последующих эпизодов будет Дин Винчестер.

Нельзя сказать, что этот план обречен на успех, но все равно хочется пожелать Red Star Games удачи. Авторы игры подошли к воссозданию атмосферы настолько тщательно, что даже планируют два варианта озвучки — по числу студий, озвучивавших в России оригинальный сериал.

Источник: VK-группа Red Star Games
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