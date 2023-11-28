Хоррор Lethal Company рвет все топы по популярности и продажам в Steam

У игроков появилась новая игра-фаворит — это кооперативный хоррор Lethal Company от студии Zeekerss. В топе продаж магазина Steam игру обгоняет только новая приставка Steam Deck OLED.

Lethal Company — это кооперативный хоррор, в котором двум игрокам предстоит собирать металлолом на заброшенных космических станциях. Но задача будет отнюдь не проста — одному игроку придется направлять другого из командного центра, а второму судьба подготовила путешествие в глубокие и темные недры, кишащие инопланетными чудовищами.

В Steam игра стоит 385 рублей.