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Сегодня, 20:55

Хоррор Lethal Company рвет все топы по популярности и продажам в Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
Lethal Company.
Фото Zeekerss
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У игроков появилась новая игра-фаворит — это кооперативный хоррор Lethal Company от студии Zeekerss. В топе продаж магазина Steam игру обгоняет только новая приставка Steam Deck OLED.

Lethal Company — это кооперативный хоррор, в котором двум игрокам предстоит собирать металлолом на заброшенных космических станциях. Но задача будет отнюдь не проста — одному игроку придется направлять другого из командного центра, а второму судьба подготовила путешествие в глубокие и темные недры, кишащие инопланетными чудовищами.

В Steam игра стоит 385 рублей.

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